Путин рассказал о тайных договоренностях с Обамой относительно Украины
Интервью Путина Стоуну стало частью фильма "В борьбе за Украину", показ которого состоялся на фестивале в Италии.
Как сообщает ТАСС, режиссер спросил у президента РФ о телефонном разговоре с Обамой во время событий на Майдане в Киеве в 2014 году, однако Путин отказался сообщить детали беседы.
"Могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в телефонном разговоре, с американской стороны не были выполнены. Я бы на этом ограничился и не стал бы в детали вдаваться", - сказал Путин.
Как отмечается, больше деталей об упомянутой разговоре ранее рассказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Обама позвонил Путину во время событий на Майдане 2014 года и призвал его не отговаривать тогдашнего украинского президента Виктора Януковича от подписания соглашения с оппозицией и не применять силу против митингующих.
"Американцы, наверное, почувствовали, что это перебор. Мы не отговаривали. Путин сказал, что если Янукович как легитимный президент принимает решение его подписать - это его суверенное право", - рассказал Лавров.
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