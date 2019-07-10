Путин рассказал о тайных договоренностях с Обамой относительно Украины

10 июля, 2019, 10:12

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что в 2014 году у него были определенные договоренности по Украине с 44-м американским президентом Бараком Обамой

Интервью Путина Стоуну стало частью фильма "В борьбе за Украину", показ которого состоялся на фестивале в Италии.

Как сообщает ТАСС, режиссер спросил у президента РФ о телефонном разговоре с Обамой во время событий на Майдане в Киеве в 2014 году, однако Путин отказался сообщить детали беседы.

"Могу так сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в телефонном разговоре, с американской стороны не были выполнены. Я бы на этом ограничился и не стал бы в детали вдаваться", - сказал Путин.

Как отмечается, больше деталей об упомянутой разговоре ранее рассказывал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Обама позвонил Путину во время событий на Майдане 2014 года и призвал его не отговаривать тогдашнего украинского президента Виктора Януковича от подписания соглашения с оппозицией и не применять силу против митингующих.

"Американцы, наверное, почувствовали, что это перебор. Мы не отговаривали. Путин сказал, что если Янукович как легитимный президент принимает решение его подписать - это его суверенное право", - рассказал Лавров.