Премьер Литвы, который ранее собирался в отставку, сформирует новое правительство

10 июля, 2019, 11:32

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который после проигрыша на президентских выборах заявлял о намерении уйти в отставку, сообщил о намерении остаться на своем посту и сформировать новый Кабинет министров

Об этом сообщает издание Delfi.

"Сегодня на встрече с избранным президентом Гитанас Науседа, когда констатировали создания новой коалиции, оценили ситуацию в стране, говорили о необходимости продолжить начатую работу. Было высказано поддержку, и я принял решение формировать правительство, продолжить выполнение важных дел", - сказал он.

Во время встречи с президентом, по словам Сквернялиса, речь шла о формировании правительства. Премьер-министр сказал, что публично не комментировать никаких кандидатов на посты министров.

"Речь идет о другом принципе формирования, это и политический и профессиональный принцип. Я не имею претензий ни к одному из министров", - отметил он.

Сквернялис сказал, что пока не может сказать, кто из министров останется, а кто покинет правительство.