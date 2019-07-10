Правительство дополнительно выделит 1 млрд на зарплаты шахтерам

10 июля, 2019, 14:09

Кабинет министров принял решение о выделении из государственного бюджета дополнительно 1 млрд грн на дотации украинским шахтам и выплату заработных плат шахтерам

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабмина, передает УНИАН.

"Мы нашли решение, чтобы направить дополнительно миллиард гривен", - сказал он.

По словам премьера, для направления средств необходимо, чтобы профильный комитет Верховной Рады согласовал это решение.