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Espreso.tvОбществоПравительство дополнительно выделит 1 млрд на зарплаты шахтерам

Правительство дополнительно выделит 1 млрд на зарплаты шахтерам


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров принял решение о выделении из государственного бюджета дополнительно 1 млрд грн на дотации украинским шахтам и выплату заработных плат шахтерам

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабмина, передает УНИАН.

"Мы нашли решение, чтобы направить дополнительно миллиард гривен", - сказал он.

По словам премьера, для направления средств необходимо, чтобы профильный комитет Верховной Рады согласовал это решение.

 

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