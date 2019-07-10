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Espreso.tvМирПожар на российском "Лошарике" мог начаться из-за диверсии, - росСМИ

Пожар на российском "Лошарике" мог начаться из-за диверсии, - росСМИ


фото: youtube
Российские следователи не исключают, что причиной пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ в Баренцевом море могла стать диверсия

Об этом пишет российский РБК со ссылкой на источник.

По словам собеседника, знакомого с ходом расследования, спецкомиссия рассматривает две основные версии произошедшего.

Первая - это возгорание в электрическом щитке в результате короткого замыкания. Пожар, по словам источника, спровоцировал взрыв на аппарате.

Вторая версия - это диверсия. Источник подчеркнул, что результатов расследования пока нет и это только предварительные версии.

Другой источник издания заявил, что короткое замыкание либо «какое-то внешнее воздействие» могли спровоцировать взрыв. Во втором случае, по его словам, из-за  «столкновения с внешним объектом» в аккумуляторную батарею могла попасть вода.

Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

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