Пожар на российском "Лошарике" мог начаться из-за диверсии, - росСМИ

10 июля, 2019, 16:25

Российские следователи не исключают, что причиной пожара на глубоководном аппарате ВМФ РФ в Баренцевом море могла стать диверсия

Об этом пишет российский РБК со ссылкой на источник.

По словам собеседника, знакомого с ходом расследования, спецкомиссия рассматривает две основные версии произошедшего.

Первая - это возгорание в электрическом щитке в результате короткого замыкания. Пожар, по словам источника, спровоцировал взрыв на аппарате.

Вторая версия - это диверсия. Источник подчеркнул, что результатов расследования пока нет и это только предварительные версии.

Другой источник издания заявил, что короткое замыкание либо «какое-то внешнее воздействие» могли спровоцировать взрыв. Во втором случае, по его словам, из-за «столкновения с внешним объектом» в аккумуляторную батарею могла попасть вода.

Напомним, 14 моряков-подводников ВМФ России погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.