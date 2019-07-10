Поезд Киев-Москва принес Укрзализнице самые большие прибыли
Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на данные УЗ.
По данным УЗ, поезд Киев-Москва (при заполненности 66%) принес компании 117,7 млн гривень - это почти вдвое больше, чем за первое полугодие 2018 года (64,5 млн грн).
В то же время 5 самых прибыльных поездов на внутренних направлениях принесли за полгода 101,1 миллиона гривен прибыли.
В топ-5 самых прибыльных международных направлений, кроме Киев-Москва, также вошли Одесса-Москва (заполненность - 77%) - 39,2 млн грн, Львов-Москва (заполненность - 74%) - 25,8 млн грн, Кривой Рог -Москва (заполненность-76%) - 25,5 млн грн, Днепр-Москва (заполненность 60%) - 21,8 млн грн.
Наиболее прибыльным внутренним поездом стал Киев-Одесса, который принес 32,1 миллиона гривень прибыли, его заполненность составила 88%. Вторым наиболее прибыльным внутренним поездом стал Киев-Днепр, который принес 23,9 миллиона гривень прибыли при заполненности 93%.
Наиболее убыточным направлением за первые полгода стал Киев-Мариуполь (101,4 миллиона гривень ущерба при заполненности 91%), Киев-Рахов (78,9 миллиона гривень убытков при заполненности 90%) и Херсон-Львов (61,3 миллиона гривень убытков при заполненности 95%).
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