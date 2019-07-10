Поддержка членства Украины в НАТО сяглнула исторического максимума - опрос

10 июля, 2019, 17:32

В июне поддержка членства Украины в НАТО достигла 53% - самого высокого показателя за последние годы

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 5 июня.

Согласно опросу, если бы сегодня проводился референдум о вступлении Украины в НАТО, 53% респондентов поддержали бы вступление, 29% выступили бы против.

Не принимали бы участия в референдуме 4% опрошенных. Еще 14% затруднились ответить на вопрос.

Заметим, тот же опросник применяется социологической группой с 2014 года, и впервые уровень поддержки членства в Альянсе достиг максимума именно в июне этого года.

Самая высокая поддержка членства Украины в Североатлантическом альянсе - на Западе страны (80%). В Центре показатель составляет 54%, на Юге - 36%. Самую низкую поддержку вступления Украины в НАТО выражают жители Востока Украины - 29%.

Опрос проводился в период с 29 мая по 3 июня 2019 г. среди 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования - не более 2,2%.