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Espreso.tvОбществоОбострение на Донбассе: ранены 9 украинских военных

Обострение на Донбассе: ранены 9 украинских военных

9 июля вооруженные формирования Российской Федерации 27 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Из них 11 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Также противник открывал огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник 19 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции ООС были обстреляны 8 раз.

В результате вражеских обстрелов пять военнослужащих получили ранения и четверо - боевое травмирования. По данным разведки 9 июля трех оккупантов уничтожено и трое ранены.

С начала текущих суток враг пять раз обстрелял позиции Объединенных сил.

 

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