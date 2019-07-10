//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортНовичку "Реала" стало плохо на презентации в мадридском клубе

Новичку "Реала" стало плохо на презентации в мадридском клубе


фото: twitter
Бразильскому футболисту Эдеру Милитао стало плохо на собственной презентации в качестве футболиста мадридского "Реала"

Об этом сообщает Marca.

Эдер Милитао почувствовал себя плохо во время первой пресс-конференции в Мадриде. 21-летний бразилец 10 июля прошел медосмотр, подписал контракт с "Реалом" и был представлен болельщикам на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Милитао стало плохо во время общения с журналистами. Игрок пожаловался на головокружение и прервал пресс-конференцию.

"Реал" купил Милитао у португальского "Порту" за 50 млн евро.

  • 9 июля полузащитник "Реала" Гарет Бэйл получил от одного из китайских клубов предложение о переходе с зарплатой в 1,3 млн евро в неделю.
  • Кроме этого, мадридский "Реал" отдал конкурента украинского голкипера Андрея Лунина француза Люку Зидана в аренду .
  • 10 июля стало известно, что "Ливерпуль" готов заплатить 74 млн евро за испанского футболиста "Реала" Марко Асенсио.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

10 июля, 2019 среда

больше новостей

10 июля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать