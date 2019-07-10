Новичку "Реала" стало плохо на презентации в мадридском клубе

10 июля, 2019, 17:08

Бразильскому футболисту Эдеру Милитао стало плохо на собственной презентации в качестве футболиста мадридского "Реала"

Об этом сообщает Marca.

Эдер Милитао почувствовал себя плохо во время первой пресс-конференции в Мадриде. 21-летний бразилец 10 июля прошел медосмотр, подписал контракт с "Реалом" и был представлен болельщикам на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Милитао стало плохо во время общения с журналистами. Игрок пожаловался на головокружение и прервал пресс-конференцию.

"Реал" купил Милитао у португальского "Порту" за 50 млн евро.

Very strange first press conference from Militao. Did not say very much and then asked to leave the press conference early because he felt dizzy and sick. - Euan McTear (@emctear) 10 июля 2019