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Espreso.tvОбществоНБУ отменил все ограничения на репатриацию дивидендов

НБУ отменил все ограничения на репатриацию дивидендов

Национальный банк отменил лимит на репатриацию дивидендов

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк отменил все ограничения на репатриацию дивидендов для улучшения инвестиционного климата, как это было предусмотрено дорожной картой по валютной либерализации.

С 10 июля 2019 г. бизнес с иностранным капиталом больше не ограничивается лимитом на перечисление дивидендов за границу или на счета нерезидентов в Украине в размере 12 млн евро на место для одного юридического лица.

Как отмечают в НБУ, очередное валютное послабление не будет иметь негативных последствий для макрофинансовой стабильности. В первом полугодии бизнес перечислил за границу дивиденды на сумму $1,27 млрд, из которых $1,07 млрд - за счет купленной валюты. Такие объемы перечислений и покупки валюты являются на 20% и 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Репатриация дивидендов в целом не оказывает существенного влияния на рынок, ведь покупка валюты на эти цели составляет около 4% от общего спроса клиентов банков на иностранную валюту.

Отмена лимита на репатриацию дивидендов является третьим существенным валютным ослаблением за последние три недели. Ранее Национальный банк отменил требование обязательной продажи валютной выручки и лимит на финансирование представительств украинского бизнеса за рубежом.

Всего с начала года Национальный банк отменил уже более 30 ограничений на валютном рынке. Валютная либерализация будет продолжаться в соответствии с темпами улучшения макроэкономической ситуации. Ее конечная цель - свободное движение капитала.

Указанные изменения по репатриации дивидендов утверждены Постановлением Правления Национального банка № 91 от 9 июля 2019 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины". Она вступает в силу 10 июля.

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