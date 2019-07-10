Насалик о подозрении от САП: "Не делайте мне нервы"

10 июля, 2019, 08:24

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик отреагировал на подозрение от САП в совершении преступления по представлению заведомо недостоверных сведений в декларации

Об этом он написал в Facebook.

"" Не Дела мне нервы ", как говорят в Одессе. В последнее время кто-то очень хочет проверить меня на стресостойкисть и тратит на это много времени и средств. Чернушным сайты этом, конечно, радуются, но обращаюсь к тем, кто им платит: не дождетесь! У меня чистая совесть, и мне не за что краснеть. Надеюсь, что НАБУ и САП - тоже, и они, соблюдая украинское законодательство, расставят все точки над "и" ", - написал министр.

Также Насалик отметил, что никакого обыска в его доме в Козине ни было, "как не было и расписок - лишь" липа ", уже установлено экспертизой МВД и СБУ".

"А что касается подозрения НАБУ и САП по, якобы, декларирование мной недостоверной информации, то сообщаю, что это подозрение было подготовлено на основе соответствующего решения НАПК, которое было признано незаконным и отменено Верховным судом Украины еще 10 апреля 2019", - добавил он .

Напомним, что САП сообщила о подозрении Насалику, который "забыл" задекларировать $ 1,2 млн.