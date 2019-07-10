На детское Евровидение не поедут участники от Украины, выступавшие в России
Об этом сообщается на странице организаторов в Instagram.
В положении об отборе на конкурс появился пункт, согласно которому из-за концертов на территории страны-агрессора участника могут исключить на любом этапе. В частности, даже отменить полученные результаты отбора, если конкурсант скрыл факт выступления.
- Напомним, что финал детского "Евровидения" планируется в польском Гливице 24 ноября.
- Амстердам отказался принимать Евровидение-2020 вслед за Гаагой и Брэдой.
В Положениях об отборе на Детское Евровидение-2019 появились следующие пункты: ❗️ «Оргкомитет отказывает в участии в отборе, прекращает участие в отборе участника на любом этапе отбора или отменяет результаты отбора, если участник (сольный исполнитель / группа) осуществлял концертную деятельность после 01.01.2014, планирует ли осуществляет в настоящее время выступления на территории страны-агрессора и / или на оккупированной территории, участвовал в мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора. 3.4. В случае несоответствия или нарушения участником настоящего Положения, правил (условий) Международного конкурса, указаний ОАО «НСТУ» во время проведения отбора Оргкомитет имеет право отказать в участии в отборе или прекратить участие в отборе участника в любое время ».
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