На детское Евровидение не поедут участники от Украины, выступавшие в России

В Положениях об отборе на Детское Евровидение-2019 появились следующие пункты: ❗️ «Оргкомитет отказывает в участии в отборе, прекращает участие в отборе участника на любом этапе отбора или отменяет результаты отбора, если участник (сольный исполнитель / группа) осуществлял концертную деятельность после 01.01.2014, планирует ли осуществляет в настоящее время выступления на территории страны-агрессора и / или на оккупированной территории, участвовал в мероприятиях, организованных государственными органами, учреждениями, хозяйствующими субъектами и т.д. страны-агрессора. 3.4. В случае несоответствия или нарушения участником настоящего Положения, правил (условий) Международного конкурса, указаний ОАО «НСТУ» во время проведения отбора Оргкомитет имеет право отказать в участии в отборе или прекратить участие в отборе участника в любое время ».

