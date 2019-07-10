На детское Евровидение не поедут участники от Украины, выступавшие в России

10 июля, 2019, 14:40

Оргкомитет Национальной общественной телерадиокомпании Украины изменил правила отбора на детское "Евровидение". Отныне в песенном конкурсе запрещено участвовать исполнителям, которые выступали в Российской Федерации после 2014 года

Об этом сообщается на странице организаторов в Instagram.

В положении об отборе на конкурс появился пункт, согласно которому из-за концертов на территории страны-агрессора участника могут исключить на любом этапе. В частности, даже отменить полученные результаты отбора, если конкурсант скрыл факт выступления.