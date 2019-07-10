На Черниговщине военный за 3 тыс. грн позволял поиграть в пейнтбол на военной базе

10 июля, 2019, 10:25

Военнослужащий за "вознаграждение" разрешил доступ гражданским на территорию охраняемого военного объекта

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры.

Отмечается, что ответственный за организацию охраны бывшего военного аэродрома "Певцы" начальник нештатной комендатуры военной части за 3000 гривен взятки организовал беспрепятственный пропуск на аэродром в Чернигове для проведения соревнований по пейнтболу.

Еще $ 500 получил за то, чтобы в дальнейшем могли арендовать участок на военной базе.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК (получение взятки) и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.