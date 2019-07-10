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Espreso.tvОбществоНа 5 лет осудили водителя такси, который под действием наркотиков вызвал смертельное ДТП в Киеве

На 5 лет осудили водителя такси, который под действием наркотиков вызвал смертельное ДТП в Киеве

37-летний водитель автомобиля Opel Astra не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонной стеной

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Ранее Вартови. Еспресо сообщали , что ДТП произошло 16 августа 2018. Тогда погиб 41-летняя пассажирка (жительница Черниговщины). Водитель такси остался невредимым.

Тогда водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, двигался с превышением максимально допустимой скорости, не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с бетонной стеной.

Таксиста признали виновным по ч. 2 ст. 286 УК и назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

 

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