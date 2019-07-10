МИД Эстонии вызвало российского дипломата из-за салюта в честь "освобождения Таллинна от фашистов"

"Повторная оккупация Таллинна принесла Эстонии не свободу, а полвека советской оккупации. Непрерывная правовая преемственность Эстонской Республики является основой нашей государственности сегодня и завтра", - подчеркнул Рейнсалу.

На встрече с представителем посольства России он также заявил, что организация салюта в Российской Федерации в связи с семьдесят пятой годовщиной повторной оккупации Таллинна является провокационным шагом.

Салют в Москве в честь "освобождения Таллинна" запланирован на 22 сентября этого года. В свою очередь, 22 сентября в Эстонии отмечается День сопротивления, или День правительства Отто Тийфа, который в условиях отступления немецкой армии и до прихода советской администрации, провозгласил восстановление Эстонской независимости.

В 2019-2020 годах в Москве запланировано проведение 17 салютов «в честь освобождения городов-героев и столиц государств Европы от немецко-фашистских захватчиков». Уже прошли салюты в честь Одессы, Севастополя и Минска. На 13 июля запланирован салют в честь «освобождения Вильнюса», на 1 августа - Каунаса, на 22 сентября - Таллинна, 13 октября - Риги.