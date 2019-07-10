Мат еще никого не спас от инфаркта, - Богомолец ответила Супрун

10 июля, 2019, 13:48

Ольга Богомолец рассказала о нюансах своего законопроекта "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка)

Об этом она заявила во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, передает Еспресо.TV .

Богомолец заявила, что не согласна с альтернативным законопроектом о снятии с граждан ответственности за брань.

"Этим законопроектом я буду продолжать вычищать пространство парламента, вычищать пространство публичное для того, чтобы туда приходило больше культурных, нравственных людей, у которых хватает словарного запаса для того, чтобы выражать свои чувства, свои мысли в цензурной форме", - сказала она.

Богомолец добавила, что на данный момент ответственность за использование нецензурной лексики несут только физические лица, а публичные люди - нет. Подчеркнула, что этот вопрос надо урегулировать.

"На сегодняшний день в существующем законодательстве у нас есть запрет на использование ругательств физических лиц в общественных местах - это существует на сегодняшний день. Другие вопросы не урегулированы. Я считаю, что публичное лицо не может приравниваться, которое выходит на центральный телеканал, не может быть приравнене к физическому лицу на автобусной остановке или еще где-то", - пояснила Богомолец.

И подчеркнула, что "публичное лицо должно нести значительно большую ответственность за свое поведение".

Кроме того, Богомолец прокомментировала реакцию Министерства здравоохранения на закон о дематюкацию.

"Комментарии, которые были созданы в обществе и Министерстве здравоохранения, которое рекомендовало украинцам материться, потому что это якобы имеет какое-то лечебное действие на самом деле лишены профессионализма, потому что мат еще никого не спас от ни от инфаркта, ни от инсульта, ни от онкологии, ни, к сожалению, от ДТП ", - сказала она.

В дополнение, Богомолец предложила увеличить штрафные санкции для людей, которые используют нецензурную лексику.