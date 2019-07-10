Мат еще никого не спас от инфаркта, - Богомолец ответила Супрун
Об этом она заявила во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, передает Еспресо.TV .
Богомолец заявила, что не согласна с альтернативным законопроектом о снятии с граждан ответственности за брань.
"Этим законопроектом я буду продолжать вычищать пространство парламента, вычищать пространство публичное для того, чтобы туда приходило больше культурных, нравственных людей, у которых хватает словарного запаса для того, чтобы выражать свои чувства, свои мысли в цензурной форме", - сказала она.
Богомолец добавила, что на данный момент ответственность за использование нецензурной лексики несут только физические лица, а публичные люди - нет. Подчеркнула, что этот вопрос надо урегулировать.
"На сегодняшний день в существующем законодательстве у нас есть запрет на использование ругательств физических лиц в общественных местах - это существует на сегодняшний день. Другие вопросы не урегулированы. Я считаю, что публичное лицо не может приравниваться, которое выходит на центральный телеканал, не может быть приравнене к физическому лицу на автобусной остановке или еще где-то", - пояснила Богомолец.
И подчеркнула, что "публичное лицо должно нести значительно большую ответственность за свое поведение".
Кроме того, Богомолец прокомментировала реакцию Министерства здравоохранения на закон о дематюкацию.
"Комментарии, которые были созданы в обществе и Министерстве здравоохранения, которое рекомендовало украинцам материться, потому что это якобы имеет какое-то лечебное действие на самом деле лишены профессионализма, потому что мат еще никого не спас от ни от инфаркта, ни от инсульта, ни от онкологии, ни, к сожалению, от ДТП ", - сказала она.
В дополнение, Богомолец предложила увеличить штрафные санкции для людей, которые используют нецензурную лексику.
- Напомним, Богомолец предложила законопроект о "дематюкации" языка.
- Закон о дематюкации к лицу Северной Корее, а не европейскому государству, - Супрун.
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