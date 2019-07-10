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Espreso.tvМирМасштабная авария в армянской энергосети: в ереванском метро застряли поезда

Масштабная авария в армянской энергосети: в ереванском метро застряли поезда


фото: armenpress
Власти Армении сообщили об аварии в энергосистеме всей страны, в некоторых районах может исчезнуть электричество

Как заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян, на неопределенное время отключены Ереванская ТЭС и пятый блок Разданской ТЭС, сообщает Armenpress .

По его словам, решить проблему надеются до вечера.

Пресс-секретарь мэрии столицы Армении Еревана Акоп Карапетян сообщил, что из-за аварии приостановлена работа местного метрополитена.

По его словам, на некоторых участках поезда остались в туннелях.

"Потом электроснабжение было частично восстановлено, и поезда доехали до станций, откуда пассажиры были эвакуированы", - добавил он.

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