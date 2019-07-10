Масштабная авария в армянской энергосети: в ереванском метро застряли поезда
10 июля, 2019, 16:04
Власти Армении сообщили об аварии в энергосистеме всей страны, в некоторых районах может исчезнуть электричество
Как заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян, на неопределенное время отключены Ереванская ТЭС и пятый блок Разданской ТЭС, сообщает Armenpress .
По его словам, решить проблему надеются до вечера.
Пресс-секретарь мэрии столицы Армении Еревана Акоп Карапетян сообщил, что из-за аварии приостановлена работа местного метрополитена.
По его словам, на некоторых участках поезда остались в туннелях.
"Потом электроснабжение было частично восстановлено, и поезда доехали до станций, откуда пассажиры были эвакуированы", - добавил он.
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