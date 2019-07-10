Крымскотатарских активистов в Москве обвиняют в нарушении порядка проведения митинга
10 июля, 2019, 17:05
На всех участников пикета составили административные протоколы и взяли с активистов обязательства явки в суд
Об этом сообщил один из задержанных активистов Синавер Ниметуллаев, передает "Крим.Реалии".
Семи крымскотатарским активистам, участникам массового пикета на Красной площади в Москве 10 июля, вменяют нарушение установленного порядка проведения митинга (статья 20.2 КоАП России).
По словам Ниметуллаева, сотрудники полиции взяли с активистов обязательство явиться в суд.
"На всех составили административные протоколы по статье 20.2. Через 3 часа будут отпускать, думаю скоро уже выйдем (из отдела полиции - КС). С нас взяли обязательства приехать на суд. К нам также пришел адвокат, сейчас он фотографирует протоколы. Общались с нами предельно вежливо ", - рассказал Ниметуллаев.
- Семь крымскотатарских активистов, участников массового пикета на Красной площади в Москве 10 июля, после задержания отвезли в отделение полиции Китай-город.
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