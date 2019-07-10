Крымскотатарских активистов в Москве обвиняют в нарушении порядка проведения митинга

10 июля, 2019, 17:05

На всех участников пикета составили административные протоколы и взяли с активистов обязательства явки в суд

Об этом сообщил один из задержанных активистов Синавер Ниметуллаев, передает "Крим.Реалии".

Семи крымскотатарским активистам, участникам массового пикета на Красной площади в Москве 10 июля, вменяют нарушение установленного порядка проведения митинга (статья 20.2 КоАП России).

По словам Ниметуллаева, сотрудники полиции взяли с активистов обязательство явиться в суд.

"На всех составили административные протоколы по статье 20.2. Через 3 часа будут отпускать, думаю скоро уже выйдем (из отдела полиции - КС). С нас взяли обязательства приехать на суд. К нам также пришел адвокат, сейчас он фотографирует протоколы. Общались с нами предельно вежливо ", - рассказал Ниметуллаев.