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Espreso.tvОбществоКремль не ведет переговоров по освобождению военнопленных моряков, - Песков

Кремль не ведет переговоров по освобождению военнопленных моряков, - Песков

Никаких изменений ситуации с лицами, содержащимися в России и Украине, пока нет, Кремль переговоров на эту тему не ведет

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина" .

"Ситуация с удерживаемыми лицами - эту тему поднимают на контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет", - сказал Песков.

На вопрос, проводит ли Кремль переговоры об освобождении украинских моряков, которых удерживают в РФ, Песков ответил: "Нет".

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что украинские военнопленные моряки будут освобождены в ближайшее время. В обмен на это Путин попытается получить как можно больше политических преференций.

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