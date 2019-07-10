Кремль не ведет переговоров по освобождению военнопленных моряков, - Песков
10 июля, 2019, 14:41
Никаких изменений ситуации с лицами, содержащимися в России и Украине, пока нет, Кремль переговоров на эту тему не ведет
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина" .
"Ситуация с удерживаемыми лицами - эту тему поднимают на контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет", - сказал Песков.
На вопрос, проводит ли Кремль переговоры об освобождении украинских моряков, которых удерживают в РФ, Песков ответил: "Нет".
Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что украинские военнопленные моряки будут освобождены в ближайшее время. В обмен на это Путин попытается получить как можно больше политических преференций.
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