Кремль не ведет переговоров по освобождению военнопленных моряков, - Песков

10 июля, 2019, 14:41

Никаких изменений ситуации с лицами, содержащимися в России и Украине, пока нет, Кремль переговоров на эту тему не ведет

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает "Интерфакс-Украина" .

"Ситуация с удерживаемыми лицами - эту тему поднимают на контактной группе, но пока мы видим, что результатов нет", - сказал Песков.

На вопрос, проводит ли Кремль переговоры об освобождении украинских моряков, которых удерживают в РФ, Песков ответил: "Нет".

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин заявлял, что украинские военнопленные моряки будут освобождены в ближайшее время. В обмен на это Путин попытается получить как можно больше политических преференций.