Корабль ВМС РФ зашел в закрытый район учебных стрельб "Си Бриз-2019"

10 июля, 2019, 12:34

В среду, 10 июля, корабль ВМС РФ зашел в закрытый район проведения стрельб на международных учениях Си Бриз-2019

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.

"Несмотря на прибрежное сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений" Sea Breeze-2019 ", корабль Черноморского флота РФ" Сметливый "около 8:00 утра 10.07.2019 зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции, провоцируя на опасную ситуацию ", - сообщили в ВМС Украины.

Корабль Черноморского флота РФ был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что "проблемы со связью".

Напомним, учения "Си Бриз-2019" стартовали 1 июля. Они традиционно проходят на земле, в воде, под водой и в повитри.У ВМС подчеркнули, что этот факт в является очередной основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию как прогнозируемого субъекта международного морского права.

В учениях принимают участие корабли ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии.

Всего в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава.