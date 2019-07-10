Корабль ВМС РФ зашел в закрытый район учебных стрельб "Си Бриз-2019"
Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины.
"Несмотря на прибрежное сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений" Sea Breeze-2019 ", корабль Черноморского флота РФ" Сметливый "около 8:00 утра
Напомним, учения "Си Бриз-2019" стартовали 1 июля. Они традиционно проходят на земле, в воде, под водой и в повитри.У ВМС подчеркнули, что этот факт в является очередной основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию как прогнозируемого субъекта международного морского права.
В учениях принимают участие корабли ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии.
Всего в учениях планируют принять участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек личного состава.
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