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Espreso.tvЭкономикаКомпания Ferrexpo за 1-й квартал 2019 года уплатила более 736,4 млн гривен налогов и сборов

Компания Ferrexpo за 1-й квартал 2019 года уплатила более 736,4 млн гривен налогов и сборов

Предприятия группы Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОК) по итогам января-марта месяцев 2019 года перечислили более 736,4 млн грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней, больше, чем за аналогичный период 2018 года
Согласно структуре платежей предприятий за отчетный период Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в Группу Ferrexpo) перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 599,0 млн грн, Еристовский ГОК (ЕГЗК, Ferrexpo Yeristovo Mining , FYM, входящий в Группу Ferrexpo) - более 133,9 млн грн, Белановский ГОК (БГЗК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в Группу Ferrexpo) - более 3,5 млн грн.
 
Полтавский ГОК в местный бюджет выплатил более 76,0 млн грн, в областной - более 78,0 млн грн, в государственный бюджет Украины - более 367,0 млн грн (15%, 15% и 70% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 78,0 млн грн.
 
Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 14,1 млн грн, в областной - более 24,6 млн грн, в государственный - более 78,5 млн грн (12%, 21% и 67% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 16,8 млн грн.
 
Белановского ГОК уплатил в местный бюджет более 1,7 млн грн, в областной - более 0,3 млн грн, в государственный бюджет Украины - более 0,5 млн грн (68%, 12% и 20% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 1,1 млн грн.
 
За 3 месяца 2019 года ПГОК заплатил налог на прибыль в размере более 274,0 млн грн, экологический налог - более 33,0 млн грн, налог на землю - более 14,0 млн грн., НДФЛ - более 79,0 млн грн, другие налоги и сборы - более 8,3 млн грн. Плата за пользование недрами составляет более 112,0 млн грн.
 
Еристовский ГОК за аналогичный период заплатил экологический налог - более 6,1 млн грн, НДФЛ - более 14,7 млн грн, другие налоги и сборы - более 23,2 млн грн. Плата за пользование недрами составляет более 73,1 млн грн.
 
Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОКа за 3 месяца текущего года стали: земельный налог - более 0,9 млн грн и НДФЛ - более 1,1 млн грн.
 
Справка о компании:
Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОК. В 2018 году компания произвела 10,6 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com
 
 
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