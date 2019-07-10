Компания Ferrexpo за 1-й квартал 2019 года уплатила более 736,4 млн гривен налогов и сборов

Согласно структуре платежей предприятий за отчетный период Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в Группу Ferrexpo) перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 599,0 млн грн, Еристовский ГОК (ЕГЗК, Ferrexpo Yeristovo Mining , FYM, входящий в Группу Ferrexpo) - более 133,9 млн грн, Белановский ГОК (БГЗК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в Группу Ferrexpo) - более 3,5 млн грн.

Полтавский ГОК в местный бюджет выплатил более 76,0 млн грн, в областной - более 78,0 млн грн, в государственный бюджет Украины - более 367,0 млн грн (15%, 15% и 70% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 78,0 млн грн.

Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 14,1 млн грн, в областной - более 24,6 млн грн, в государственный - более 78,5 млн грн (12%, 21% и 67% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 16,8 млн грн.

Белановского ГОК уплатил в местный бюджет более 1,7 млн грн, в областной - более 0,3 млн грн, в государственный бюджет Украины - более 0,5 млн грн (68%, 12% и 20% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 1,1 млн грн.

За 3 месяца 2019 года ПГОК заплатил налог на прибыль в размере более 274,0 млн грн, экологический налог - более 33,0 млн грн, налог на землю - более 14,0 млн грн., НДФЛ - более 79,0 млн грн, другие налоги и сборы - более 8,3 млн грн. Плата за пользование недрами составляет более 112,0 млн грн.

Еристовский ГОК за аналогичный период заплатил экологический налог - более 6,1 млн грн, НДФЛ - более 14,7 млн грн, другие налоги и сборы - более 23,2 млн грн. Плата за пользование недрами составляет более 73,1 млн грн.

Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОКа за 3 месяца текущего года стали: земельный налог - более 0,9 млн грн и НДФЛ - более 1,1 млн грн.

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