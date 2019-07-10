10 июля, 2019, 09:36

Американская компания Boeing потеряла титул крупнейшего мирового производителя самолетов, уступив конкуренту из Европы - компании Airbus

Об этом пишет Радио Свобода .

Отмечается, что падение статуса произошло на фоне снижения на 37% поставок самолетов заказчикам в первом полугодии.

В компании сообщили, что отправили в первом квартале текущего года 239 коммерческих самолетов заказчикам, тогда как Airbus совершил 389 поставок за тот же период (на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года).

Такие цифры свидетельствуют, что поставки самолетов Boeing году, как предполагается, отстанут от Airbus впервые за 8 лет.

На падение продаж американской авиакомпании повлияли катастрофы двух новых самолетов Boeing 737 MAX, в которых в общей сложности погибли 346 человек. Это привело к дальнейшему остановки полетов лайнеров этой модификации, а затем нанесло весомый удар по заработкам компании.