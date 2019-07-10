IBF назначила торги на бой украинца с самым богатым боксером мира

10 июля, 2019, 12:11

IBF назначила торги за право организации поединка украинца Сергея Деревянченко с самым богатым боксером мира - мексиканцем Саулем Альваресом

Об этом сообщает ESPN .

Международная боксерская федерация (IBF) назначила торги на право проведения поединка между чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканцем Саулем Альваресом и официальным претендентом на титул украинцем Сергеем Деревянченко.

IBF еще 15 мая дала командам боксеров 30 дней на переговоры, однако Альварес не был заинтересован в проведении этого поединка. После окончания срока представитель Украинской Алекс Домброфф сообщил IBF, что провести переговоры с мексиканцем не удалось. Теперь по правилам федерации должны состояться промоутерские торги, назначенные на 23 июля в Спрингфилде (США).

В случае отказа Альвареса провести обязательную защиту, его могут лишить чемпионского пояса, а титул оспорят боксеры, занимающие высокие места в рейтинге IBF - Сергей Деревянченко (1) и Геннадий Головкин из Казахстана (3).