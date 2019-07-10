IBF назначила торги на бой украинца с самым богатым боксером мира
Об этом сообщает ESPN .
Международная боксерская федерация (IBF) назначила торги на право проведения поединка между чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) мексиканцем Саулем Альваресом и официальным претендентом на титул украинцем Сергеем Деревянченко.
IBF еще 15 мая дала командам боксеров 30 дней на переговоры, однако Альварес не был заинтересован в проведении этого поединка. После окончания срока представитель Украинской Алекс Домброфф сообщил IBF, что провести переговоры с мексиканцем не удалось. Теперь по правилам федерации должны состояться промоутерские торги, назначенные на 23 июля в Спрингфилде (США).
В случае отказа Альвареса провести обязательную защиту, его могут лишить чемпионского пояса, а титул оспорят боксеры, занимающие высокие места в рейтинге IBF - Сергей Деревянченко (1) и Геннадий Головкин из Казахстана (3).
- После того, как карьеру завершил американец Флойд Мейвезер, мексиканца Сауля Альвареса считают самым богатым боксером мира. В прошлом году он заключил рекордный контракт с стриминговим сервисом DAZN на $ 365 млн.
- 5 мая Сауль Альварес победил американца Дэниэла Джейкобса в самых ожидаемых боя весны.
- 13 апреля Сергей Деревянченко одолел Джека Кулкая из Германии и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира IBF в среднем весе.
- 16 мая IBF назначила чемпиону мира в среднем весе мексиканцу Саул Альваресу соперником Украинский Сергея Деревянченко .
- 9 июля стало известно, что Сергей Деревянченко может провести бой за титул чемпиона мира IBF в среднем весе, принадлежащий мексиканцу Саул Альваресу.
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