ГПУ завершила досудебное расследование в отношении министра времен Януковича Клименко
Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.
Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины завершено специальное досудебное расследование в уголовном производстве от 18 июня 2014 г. по подозрению бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко и еще четырех человек в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч.2 ст. 364; ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины.
В настоящее время в уголовном производстве возникла необходимость в сообщении указанным лицам о завершении досудебного расследования и запроса об открытии материалов.
Александр Клименко был министром доходов и сборов Украины с 24 декабря 2012 г. по 27 февраля 2014 г. Представитель украинского олигархического клана, известного как "Семья Януковича".
Министерство доходов и сборов было создано 24 декабря 2012 г. путем реорганизации Государственной таможенной службы Украины и Государственной налоговой службы Украины в единый орган. Было ликвидировано 1 марта 2014 г. решением Кабинета Министров. На базе министерства восстановлена Государственная налоговая и Государственная таможенная службы, которые подчиняются Министерству финансов.
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