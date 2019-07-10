ГБР не отвечает на просьбу Минобороны разблокировать поставки бронежилетов, - адвокат

10 июля, 2019, 22:18

В ГБР еще не ответили на обращение руководства Минобороны с просьбой разблокировать работу Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ

Об этом сообщил адвокат Владимир Кореняк, который является стороной защиты по делу, пишет "Укринформ" .

"Официальные обращения в Государственное бюро расследований имели место. И в этой ситуации говорить о результатах мы не можем, поскольку на сегодняшний день вопрос не решен", - заявил Кореняк.

Начальник главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко подтвердил, что работа главного управления до сих пор остается парализованной из-за выемки оригиналов документов, образцов-эталонов и всех электронных носителей.

"Мы парализованы. У нас был один экземпляр рабочего образца, который изъяла ГБР. Т.е. мы приняли последнюю тысячу бронежилетов. Следующие партии приниматься не будут", - сообщил Марченко.

Обеспечение армии вещевым имуществом и средствами защиты было заблокировано после того, как ГБР изъяло оригиналы документов, рабочие образцы, образцы-эталоны и электронные носители. Сейчас в министерстве не могут выдавать заключения на проведение торгов или получать готовую продукцию для армии.

Ранее в Минобороны заявили, что ГБР сфабриковало аудиозапись разговоров чиновников министерства, которые якобы закупали для армии некачественные бронежилеты по завышенной цене. В Минобороны утверждают, что аудиозапись смонтирована из фрагментов двух бесед, одна из которых не имеет отношения к закупкам, а касается "разработки технических условий по новому бронежилету".

В Минобороны предлагают провести открытую экспертизу в трех независимых лабораториях и просят ГБР обнародовать все разговоры целиком.

Минобороны опровергает информацию ГБР о закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам.