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Espreso.tvОбществоФранция вводит экологический налог на авиабилеты

Франция вводит экологический налог на авиабилеты

Экологический налог от 1,50 до 18 евро вводится на авиабилеты с 2020 года

Об этом пишет Le Figaro .

Министр транспорта страны рассказал, что этот экологический налог должен привлечь 182 млн. евро для инвестиций в более экологическую транспортную инфраструктуру.

Налог введут на все рейсы, вылетающие из французских аэропортов, за исключением рейсов на французские заморские территории.

Пассажиры будут дополнительно платить 1,50 евро за билеты на внутренних или внутриевропейских рейсах в эконом-классе.

Стоимость "эконалогу" рейсы за пределы ЕС в бизнес-классе будут достигать 18 евро.

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