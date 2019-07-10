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Espreso.tvСпортЕще один украинский футболист перешел в венгерский клуб

Еще один украинский футболист перешел в венгерский клуб


фото: football24.ua
Украинский нападающий Владислав Кулач перешел в венгерский клуб

Об этом венгерский клуб сообщает в instagram.

Украинец продолжит карьеру в венгерском "Гонведе", арендное соглашение рассчитано на 1 год. Кулач принадлежит "Шахтеру", но за первую команду не сыграл ни одного матча.

Последними клубами Кулача были "Александрия" и "Ворскла", откуда футболиста вызвали в национальную сборную Украины.

  • 10 июля голкипер "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, кого хотел бы видеть среди соперников в Лиге чемпионов.
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