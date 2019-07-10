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Espreso.tvОбществоЕС призывает Раду поддержать законопроект Зеленского о Высшем антикоррупционном суде

ЕС призывает Раду поддержать законопроект Зеленского о Высшем антикоррупционном суде


фото: president.gov.ua
Представительство Европейского Союза в Украине обратилось к украинским нардепам по поводу законопроекта №10426

Об этом Представительство Европейского Союза в Украине пишет в Twitter.

"Мы призываем депутатов эффективно использовать последнюю пленарную сессию и принять ключевой законопроект №10426 о разъяснении юрисдикции Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.

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