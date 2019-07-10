ЕС призывает Раду поддержать законопроект Зеленского о Высшем антикоррупционном суде

10 июля, 2019, 16:33

Представительство Европейского Союза в Украине обратилось к украинским нардепам по поводу законопроекта №10426

Об этом Представительство Европейского Союза в Украине пишет в Twitter.

"Мы призываем депутатов эффективно использовать последнюю пленарную сессию и принять ключевой законопроект №10426 о разъяснении юрисдикции Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.