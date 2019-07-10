ЕС призывает Раду поддержать законопроект Зеленского о Высшем антикоррупционном суде
10 июля, 2019, 16:33
Представительство Европейского Союза в Украине обратилось к украинским нардепам по поводу законопроекта №10426
Об этом Представительство Европейского Союза в Украине пишет в Twitter.
"Мы призываем депутатов эффективно использовать последнюю пленарную сессию и принять ключевой законопроект №10426 о разъяснении юрисдикции Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин