Действия Москвы в Украине противоречат международному праву, надо разговаривать с позиции силы, - минобороны Германии

10 июля, 2019, 22:52

Министр обороны Германии и кандидат на пост главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что "Кремль не прощает слабостей"

Об этом она сказала в Европарламенте, сообщает DW.

Европе следует вести диалог с Россией "с позиции силы". По словам Урсулы фон дер Ляйен, "Кремль не прощает слабостей". Министр добавила, что Россия остается соседом Европы, однако подчеркнула, что действия Москвы в Украине противоречат международному праву.

Кроме российско-европейских отношений, кандидат на пост главы Еврокомиссии высказалась и по ряду других значимых для Евросоюза тем. Так, фон дер Ляйен отметила, что выступает не за "европейскую армию", а за "армию европейцев". По словам немецкого министра обороны, решение об "опасных операциях" нужно принимать на национальном уровне.

Кроме того, фон дер Ляйен призвала Евросоюз оказывать поддержку странам происхождения беженцев, чтобы избавиться от причин, побуждающих мигрантов направляться в Европу. Среди прочего, ЕС следует бороться с "жестокой системой" контрабанды людей, отметила министр. По ее словам, планы по расширению численности персонала европейской пограничной службы Frontex до 10 тысяч человек следует реализовать не к 2027 году, а "гораздо раньше".

Страны ЕС 2 июля официально выдвинули Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. За кандидатуру министра обороны ФРГ проголосовали 27 участников саммита ЕС - все кроме канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel). Канцлер ФРГ воздержалась, поскольку эта кандидатура не нашла поддержки немецких социал-демократов, коалиционного партнера партии Меркель в Германии.

Бывший фаворит на эту должность, член немецкого Христианско-социального союза Манфред Вебер, отказался от борьбы за пост. Его соперник, голландский социал-демократ Франс Тиммерманс, не получил одобрения Италии и стран Вышеградской группы - Польши, Венгрии, Словакии и Чехии.