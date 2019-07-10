Дело Межигорья: Суд отказал ГПУ в аресте имущества Ющенко

10 июля, 2019, 13:50

Печерский суд отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко

Об этом пишет газета "Украина молодая".

"Мы считаем, что это, учитывая, что скоро выборы, кто-то пытается сделать себе пиар или скрыть те недостатки, отсутствие результатов, которые есть по другим делам. Понятно, что все неудачи нужно чем-то перекрывать, а фигура Ющенко, она как раз позволяет сказать, что мы нашли что-то новое, мы двигаемся дальше. Привлечь внимание к одному, закрыв глаза и отвлекая внимание на большие провалы в другом", - добавил адвокат Ющенко Виталий Наум.