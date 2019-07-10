Дело Межигорья: Суд отказал ГПУ в аресте имущества Ющенко
10 июля, 2019, 13:50
Печерский суд отказал Генеральной прокуратуре в аресте имущества бывшего президента Украины Виктора Ющенко
Об этом пишет газета "Украина молодая".
"Мы считаем, что это, учитывая, что скоро выборы, кто-то пытается сделать себе пиар или скрыть те недостатки, отсутствие результатов, которые есть по другим делам. Понятно, что все неудачи нужно чем-то перекрывать, а фигура Ющенко, она как раз позволяет сказать, что мы нашли что-то новое, мы двигаемся дальше. Привлечь внимание к одному, закрыв глаза и отвлекая внимание на большие провалы в другом", - добавил адвокат Ющенко Виталий Наум.
- Ранее ГПУ объявила подозрение Ющенко по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
- Ющенко подозревают в причастности к передаче Виктору Януковичу резиденции "Межигорье".
- ГПУ просила суд об аресте имущества Ющенко
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