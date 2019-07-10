Цемах может стать ключевым свидетелем по делу сбивания малайзийского "Боинга", - Bellingcat

10 июля, 2019, 07:54

Эксперты группы Bellingcat считают, что арест Владимира Цемах может иметь существенное влияние на расследование дела MH17

Недавно задержан "командир ПВО" боевиков Владимир Цемах может быть причастен к трагедии пассажирского Boeing рейса MH17, поскольку был свидетелем этих событий, сообщает Bellingcat .

Эксперты подчеркнули, что арест Цемах может иметь существенное влияние на расследование объединенной следственной группы JIT.

В интервью в 2015 году Цемах заявил, что помогал скрыть ЗРК "Бук" и членов его экипажа ".

«Независимо от его фактической роли 17 июля 2014 года, арест Цемах может оказать существенное влияние на расследование JIT и судебную процедуру. Если его заявления 2015 года о том, что он помог скрыть ракетную установку "Бук" и часть ее экипажа 17 июля 2014, окажутся правдой, это сделает его ключевым свидетелем JIT и, возможно, обвиняемым по подозрению в соучастии ", - говорится в докладе .

Пока Цемах - первый задержанный боевик, который должен прямую связь с военными операциями террористов на месте во время сбивания самолета.

В материале Bellingcat отмечается, что достаточно открытых источников и свидетельств того, что Цемах командовал подразделением ПВО во время катастрофы MH17. Эксперты приводят в пример страницу Цемах в российской соцсети "Одноклассники". Там есть свидетельства того, что боевик служил в подразделении противовоздушной обороны, по крайней мере, 24 августа 2014 года. На фотографиях, загруженных этого дня, его можно увидеть с зенитной пушкой.