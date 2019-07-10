Цемах может стать ключевым свидетелем по делу сбивания малайзийского "Боинга", - Bellingcat
Недавно задержан "командир ПВО" боевиков Владимир Цемах может быть причастен к трагедии пассажирского Boeing рейса MH17, поскольку был свидетелем этих событий, сообщает Bellingcat .
Эксперты подчеркнули, что арест Цемах может иметь существенное влияние на расследование объединенной следственной группы JIT.
В интервью в 2015 году Цемах заявил, что помогал скрыть ЗРК "Бук" и членов его экипажа ".
«Независимо от его фактической роли 17 июля 2014 года, арест Цемах может оказать существенное влияние на расследование JIT и судебную процедуру. Если его заявления 2015 года о том, что он помог скрыть ракетную установку "Бук" и часть ее экипажа 17 июля 2014, окажутся правдой, это сделает его ключевым свидетелем JIT и, возможно, обвиняемым по подозрению в соучастии ", - говорится в докладе .
Пока Цемах - первый задержанный боевик, который должен прямую связь с военными операциями террористов на месте во время сбивания самолета.
В материале Bellingcat отмечается, что достаточно открытых источников и свидетельств того, что Цемах командовал подразделением ПВО во время катастрофы MH17. Эксперты приводят в пример страницу Цемах в российской соцсети "Одноклассники". Там есть свидетельства того, что боевик служил в подразделении противовоздушной обороны, по крайней мере, 24 августа 2014 года. На фотографиях, загруженных этого дня, его можно увидеть с зенитной пушкой.
- В конце июня агенты украинских спецслужб провели операцию по похищению Цемаха по его месту жительства в ОРДО и перевозки в Киев.
- 28 июня он был доставлен в Киев, а 29 июня Шевченковский районный суд Киева принял решение о его аресте на два месяца .
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