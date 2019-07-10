Бывший глава Закарпатской области присвоил 13 миллионов, - МВД
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Подозреваемый подписал и заверил печатью акты выполненных работ, несмотря на то, что исполнитель грубо нарушил календарный график выполнения работ и даже не начал реконструкцию таможенного поста "Ужгород".
В дополнение, подозреваемый лично дал указание перечислить средства предприятию за "выполненные" работы - предоплату 12,7 млн грн. Общая стоимость работ составила 47 млн грн. Полученные средства конвертировал в наличные через фиктивные фирмы.
10 июля ему объявили подозрение в совершении преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом: ч.5 ст.191 - "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"; ч.2 ст.28 - "совершение преступления группой лиц, организованной группой или преступной организацией»; ч.1 ст.366 - "служебный подлог".
- Напоминаем, 5 июля Кабмин назначил Нефедова главой Государственной таможенной службы Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о противодействии контрабанде и коррупции на таможне.
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