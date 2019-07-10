Американский адмирал заявил, что российские военные остаются в Венесуэле

Выступая во вторник, 9 июля, на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, он оценил в сотни число российских военнослужащих, которые находятся в Венесуэле и "поддерживают режим Мадуро". В частности, российские военные, по его словам, поддерживают работу российской военной техники.

Таким образом, Россия, по словам Фоллеро, не вывели свои части из Венесуэлы, о чем сообщалось ранее, в том числе и российскими официальными лицами. В частности, в конце июня посольство РФ в Венесуэле на своей странице в соцсети Facebook сообщило, что российские военные техники, работавшие в Венесуэле, вылетели из Каракаса в Москву на самолете Ил-62. Как отмечалось в сообщении, российские специалисты "находились в Венесуэле последние три месяца, оказывая техническую помощь, оказанную Россией по контрактам в военно-технической сфере".

"Речь не идет о российском военном присутствии, а лишь о выполнении рабочих контрактов, не содержащих элементов дестабилизации обстановки", - отмечалось в сообщении.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что в структурах безопасности Венесуэлы присутствуют сотни россиян.