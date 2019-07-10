Американский адмирал заявил, что российские военные остаются в Венесуэле
Выступая во вторник, 9 июля, на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, он оценил в сотни число российских военнослужащих, которые находятся в Венесуэле и "поддерживают режим Мадуро". В частности, российские военные, по его словам, поддерживают работу российской военной техники.
#SOUTHCOM Commander Adm. Craig Faller #SASC testimony: In #Venezuela , " #Russia is, in their own words," protecting their loyal friend 'by propping up the corrupt, illegitimate Maduro regime with loans, technical & military support ". #EnduringPromise pic.twitter.com/Gyc6Az7x2Z- US Southern Command (@Southcom) 9 июля 2019 г.
Таким образом, Россия, по словам Фоллеро, не вывели свои части из Венесуэлы, о чем сообщалось ранее, в том числе и российскими официальными лицами. В частности, в конце июня посольство РФ в Венесуэле на своей странице в соцсети Facebook сообщило, что российские военные техники, работавшие в Венесуэле, вылетели из Каракаса в Москву на самолете Ил-62. Как отмечалось в сообщении, российские специалисты "находились в Венесуэле последние три месяца, оказывая техническую помощь, оказанную Россией по контрактам в военно-технической сфере".
"Речь не идет о российском военном присутствии, а лишь о выполнении рабочих контрактов, не содержащих элементов дестабилизации обстановки", - отмечалось в сообщении.
Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что в структурах безопасности Венесуэлы присутствуют сотни россиян.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин