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Espreso.tvОбществоЗеленский за день уволил 70 руководителей райадминистраций

Зеленский за день уволил 70 руководителей райадминистраций

Президент Украины издал распоряжение об увольнении с должностей 70 глав районных государственных администраций

Соответствующие распоряжения от 9 июля №76-№146 обнародованы на сайте президента.

Причиной увольнений является окончание срока полномочий президента Украины.

В частности, президент уволил:

  1. Александра Настасенко с должности председателя Голосеевской районной в городе Киеве госадминистрации.
  2. Владимира Каретко - с должности председателя Святошинской районной в городе Киеве госадминистрации.
  3. Игоря Довбаня - с должности председателя Соломенской районной в городе Киеве госадминистрации.
  4. Владислава Уткина - с должности председателя Гайсинской РГА Винницкой области.
  5. Олега Легезу - с должности председателя Жмеринской РГА Винницкой области.
  6. Ярослава Чернегу - с должности председателя Литинской РГА Винницкой области.
  7. Олега Китасюка - с должности председателя Могилев-Подольской РГА Винницкой области.
  8. Сергея Ладана - с должности председателя Мурованокуриловецкой РГА Винницкой области.
  9. Людмилу Марцин - с должности председателя Теплицкой РГА Винницкой области.
  10. Леонида Лобаня - с должности председателя Тростянецкой РГА Винницкой области.
  11. Екатерину Кедик - с должности председателя Шаргородской РГА Винницкой области.
  12. Михаила Вдовцова - с должности председателя Ямпольской РГА Винницкой области.
  13. Наталью Василец - с должности председателя Владимир-Волынской РГА Волынской области.
  14. Юлию Гринчук - с должности председателя Гороховской РГА Волынской области.
  15. Валерия Ткачука - с должности председателя Киверцовской РГА Волынской области.
  16. Виктора Козака - с должности главы Ковельской РГА Волынской области.
  17. Андрея Харламповича - с должности председателя Ратнивской РГА Волынской области.
  18. Анатолия Брынчука - с должности председателя Старовыжевской РГА Волынской области.
  19. Ореста Василишина - с должности председателя Турийской РГА Волынской области.
  20. Василия Голядинца - с должности председателя Шацкого РГА Волынской области.
  21. Дмитрия Дресвянникова - с должности председателя Бахмутской РГА Донецкой области.
  22. Дмитрия Такаджи - с должности председателя Волновахской РГА Донецкой области.
  23. Дмитрия Монахиню - с должности председателя Мангушский РГА Донецкой области.
  24. Владимира Сагайдака - с должности главы Новомосковской РГА Днепропетровской области.
  25. Петра Ярыгна - с должности председателя Бердичевской РГА Житомирской области.
  26. Николая Жилинского - с должности председателя Черняховской РГА Житомирской области.
  27. Михаила Русанюка - с должности председателя Виноградовского РГА Закарпатской области.
  28. Василия Демьянчука - с должности председателя Тячевской РГА Закарпатской области.
  29. Назария Павлия - с должности председателя Хустской РГА Закарпатской области.
  30. Юрия Клименко - с должности председателя Гайворонской РГА Кировоградской области.
  31. Александра Лукашова - с должности главы Знаменской РГА Кировоградской области.
  32. Павла Сороку - с должности председателя Маловисковской РГА Кировоградской области.
  33. Андрея Кочергу - с должности председателя Новгородковской РГА Кировоградской области.
  34. Александра Сенченко - с должности председателя Новомиргородской РГА Кировоградской области.
  35. Ольгу бороться - с должности председателя Александровской РГА Кировоградской области.
  36. Сергея Самородченко - с должности председателя Онуфриевской РГА Кировоградской области.
  37. Сергея Завалия - с должности председателя Петровской РГА Кировоградской области.
  38. Сергея Твердовского - с должности председателя Светловодской РГА Кировоградской области.
  39. Ольгу Анисимову-Шило - с должности председателя Устиновской РГА Кировоградской области.
  40. Андрея Шевкенича - с должности председателя Дрогобычской РГА Львовской области.
  41. Надежду Крыса - с должности председателя Жовкивской РГА Львовской области.
  42. Владимира Кирилича - с должности председателя Каменка-Бугской РГА Львовской области.
  43. Игоря Хруня - с должности председателя Пустомытовской РГА Львовской области.
  44. Александра Лабецкого - с должности председателя Турковской РГА Львовской области.
  45. Андрея Грачева - с должности председателя Беловодской РГА Луганской области.
  46. Людмилу Латышеву - с должности председателя Новопсковской РГА Луганской области.
  47. Сергея Шакуна - с должности председателя Попаснянской РГА Луганской области.
  48. Дмитрия Мухтарова - с должности председателя Сватовской РГА Луганской области.
  49. Анатолия Картавого - с должности председателя Старобельской РГА Луганской области.
  50. Дениса Мусиенко - с должности главы Болградской РГА Одесской области.
  51. Камандара Байрамова - с должности председателя Великобагачанской РГА Полтавской области.
  52. Тамилу Шевченко - с должности председателя Кобеляцкой РГА Полтавской области.
  53. Ярослава Березюка - с должности председателя Владимирецкой РГА Ривненской области.
  54. Николая Петрушко - от должности председателя Дубровицкой РГА Ривненской области.
  55. Анатолия Смаглюка - с должности председателя Заречненской РГА Ривненской области.
  56. Григория Сиденко - с должности председателя Великописаревской РГА Сумской области.
  57. Викторию Сокол - с должности председателя Глуховской РГА Сумской области.
  58. Сергея Хрупа - с должности председателя Краснопольской РГА Сумской области.
  59. Виталия Супруна - с должности председателя Ахтырской РГА Сумской области.
  60. Геннадия Дорошенко - с должности председателя Сумской РГА Сумской области.
  61. Людмилу Юзькив - с должности председателя Борщевской РГА Тернопольской области.
  62. Игоря Яворского - с должности председателя Зборовской РГА Тернопольской области.
  63. Юрия Ништу - с должности председателя Теребовлянской РГА Тернопольской области.
  64. Александра Пожилого - с должности председателя Тернопольской РГА Тернопольской области.
  65. Владимир Сергийчук - с должности председателя Волочиской РГА Хмельницкой области.
  66. Богдана Солошенко - с должности председателя Каменской РГА Черкасской области.
  67. Олега Недогоду - с должности председателя Монастырищенской РГА Черкасской области.
  68. Владимира Клименко - с должности председателя Чигиринской РГА Черкасской области.
  69. Сергея Джоболду - с должности председателя Чернобаевской РГА Черкасской области.
  70. Владимира Потапенко - с должности главы Шполянской РГА Черкасской области.
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