Зеленский назначил в наблюдательный совет "Укроборонпрома" кандидата в ВР от "Слуги народа" и своего советника
9 июля, 2019, 18:33
Президент Украины назначил Давида Арахамию и Андрея Загороднюка новыми членами наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром"
Соответствующий указ обнародован на сайте президента.
Новыми членами наблюдательного совета стали Давид Арахамия и Андрей Загороднюк. Вместе с тем свои полномочия потерял Михаил Згуровский.
Указ вступил в силу с момента опубликования.
Арахания входит в первую пятерку "Слуги народа" и является новым секретарем Национального инвестиционного совета. Загороднюка Зеленский 5 июля назначил своим внештатным советником.
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