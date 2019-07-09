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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил в наблюдательный совет "Укроборонпрома" кандидата в ВР от "Слуги народа" и своего советника

Зеленский назначил в наблюдательный совет "Укроборонпрома" кандидата в ВР от "Слуги народа" и своего советника

Президент Украины назначил Давида Арахамию и Андрея Загороднюка новыми членами наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром"

Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

Новыми членами наблюдательного совета стали Давид Арахамия и Андрей Загороднюк. Вместе с тем свои полномочия потерял Михаил Згуровский.

Указ вступил в силу с момента опубликования.

Арахания входит в первую пятерку "Слуги народа" и является новым секретарем Национального инвестиционного совета. Загороднюка Зеленский 5 июля назначил своим внештатным советником.

 

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