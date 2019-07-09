Зеленский назначил адвоката Зиневича членом Нацсовета по вопросам телерадиовещания

9 июля, 2019, 16:38

Об этом сообщается на сайте президента.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю: назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в указе .

Согласно электронной декларации Зиневича, он имеет долю (33,33%) в адвокатском объединении "Адвокатская фирма "Наше право". Кроме того, Зиневич владелец ООО "Индиго автосервис".