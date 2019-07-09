Зеленский назначил адвоката Зиневича членом Нацсовета по вопросам телерадиовещания
9 июля, 2019, 16:38
9 июля президент Владимир Зеленский назначил Юрия Зиневича членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
Об этом сообщается на сайте президента.
"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю: назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в указе .
Согласно электронной декларации Зиневича, он имеет долю (33,33%) в адвокатском объединении "Адвокатская фирма "Наше право". Кроме того, Зиневич владелец ООО "Индиго автосервис".
- Напомним, что 23 мая действующий президент Украины отменил указы об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а также о назначении Владимира Горковенко членом Нацсовета.
Читайте также
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин
-
4 июля, 2019 От Донецка до Перемышля - 5 книг, которые сближают
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
Читайте также
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин
-
4 июля, 2019 От Донецка до Перемышля - 5 книг, которые сближают