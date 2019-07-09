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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил адвоката Зиневича членом Нацсовета по вопросам телерадиовещания

Зеленский назначил адвоката Зиневича членом Нацсовета по вопросам телерадиовещания


фото: president.gov.ua
9 июля президент Владимир Зеленский назначил Юрия Зиневича членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания

Об этом сообщается на сайте президента.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 4, 6 Закона Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" постановляю: назначить Зиневича Юрия Михайловича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в указе .

Согласно электронной декларации Зиневича, он имеет долю (33,33%) в адвокатском объединении "Адвокатская фирма "Наше право". Кроме того, Зиневич владелец ООО "Индиго автосервис".

  • Напомним, что 23 мая действующий президент Украины отменил указы об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а также о назначении Владимира Горковенко членом Нацсовета.

 

 

 

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