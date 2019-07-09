За период войны более 2 тыс. военных судились за статус УБД, - юристы

9 июля, 2019, 16:21

В период с марта 2014-го по март 2018 г. более двух с половиной тысяч военных обращались в суд, чтобы получить статус участника боевых действий, а свое право на получение одноразовой денежной помощи в судах отстаивали более 8 тысяч участников АТО

Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета "Судебные дела защитников" от "Юридической сотни", передает "Радио Свобода".

С марта 2014 г. до марта 2018 г. 2328 судебных дел касались установления факта участия в АТО (ООС) и получения удостоверения участника боевых действий.

В частности, 2065 дел поступили в первую инстанцию, 260 - в апелляционную. 3 - в кассационную.

По данным Единого государственного реестра судебных решений, 8834 судебных дела в 2014-2018 годах касались права на получение единовременного денежного пособия, в том числе и помощи членам семей погибших защитников.

Из них 6767 - первая инстанция, 2021 - апелляционная инстанция, 46 - кассационная инстанция.

Как сообщила соавтор отчета Кристина Ковцун, такое количество обращений участников боевых действий на востоке до судов свидетельствует, среди прочего, о необходимости совершенствовать законодательство и четко выписывать права и обязанности защитников государства и ветеранов.

"Законодательная база нуждается в усовершенствовании и адаптации в соответствии с актуальными проблемами, с которыми сталкиваются участники российско-украинской войны. Ведь несмотря на значительное количество законодательных изменений количество судебных дел о нарушении прав ветеранов не уменьшается. В то же время, напоминаю, что для получения статуса УБД важно установить факт участия в боевых действиях, собрать соответствующие показания", - подчеркнула Ковцун.

В отчете, представленном "Юридической сотней", также говорится о проблемах, связанных с расторжением контракта и увольнением с военной службы по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам.

Как отмечают юристы, автоматически с получением статуса УБД военнослужащий получает и соответствующие льготы и права, прописанные в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Статус УБД с начала войны получили более 255 000 человек.