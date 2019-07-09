За период войны более 2 тыс. военных судились за статус УБД, - юристы
Об этом свидетельствуют данные аналитического отчета "Судебные дела защитников" от "Юридической сотни", передает "Радио Свобода".
С марта 2014 г. до марта 2018 г. 2328 судебных дел касались установления факта участия в АТО (ООС) и получения удостоверения участника боевых действий.
В частности, 2065 дел поступили в первую инстанцию, 260 - в апелляционную. 3 - в кассационную.
По данным Единого государственного реестра судебных решений, 8834 судебных дела в 2014-2018 годах касались права на получение единовременного денежного пособия, в том числе и помощи членам семей погибших защитников.
Из них 6767 - первая инстанция, 2021 - апелляционная инстанция, 46 - кассационная инстанция.
Как сообщила соавтор отчета Кристина Ковцун, такое количество обращений участников боевых действий на востоке до судов свидетельствует, среди прочего, о необходимости совершенствовать законодательство и четко выписывать права и обязанности защитников государства и ветеранов.
"Законодательная база нуждается в усовершенствовании и адаптации в соответствии с актуальными проблемами, с которыми сталкиваются участники российско-украинской войны. Ведь несмотря на значительное количество законодательных изменений количество судебных дел о нарушении прав ветеранов не уменьшается. В то же время, напоминаю, что для получения статуса УБД важно установить факт участия в боевых действиях, собрать соответствующие показания", - подчеркнула Ковцун.
В отчете, представленном "Юридической сотней", также говорится о проблемах, связанных с расторжением контракта и увольнением с военной службы по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам.
Как отмечают юристы, автоматически с получением статуса УБД военнослужащий получает и соответствующие льготы и права, прописанные в Законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Статус УБД с начала войны получили более 255 000 человек.
Читайте также
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
-
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин