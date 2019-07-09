За непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины - сажать на 5 лет: Рада рассмотрит законопроект

9 июля, 2019, 16:38

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в статью 110 Уголовного кодекса Украины", которым предлагается ввести наказание за умышленное непризнание Крыма и ОРДЛО территорией Украины

Соответствующий проект закона 10423 обнародован на сайте Верховной Рады.

"Проектом предлагается уточнить формулировку статьи 110 Уголовного кодекса Украины, дополнив состав преступления формулировкой "умышленное непризнание принадлежности Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей к территории Украины", - говорится в пояснительной записке.

Авторами документа являются глава Верховной Рады Андрей Парубий, председатель комитета по вопросам свободы слова и информационных политики Виктория Сюмар и народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мария Ионова.

Авторы считают, что принятие законопроекта усовершенствует практику применения соответствующих положений уголовного законодательства.

Нарушение статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.