Из Швеции депортируют украинку, которая получила тяжелые травмы во время теракта в Стокгольме

9 июля, 2019, 17:23

Гражданка Украины, которая потеряла правую ногу в результате теракта в Стокгольме в апреле 2017 года, может быть депортирована из Швеции через месяц

Об этом сообщает The Local со ссылкой на адвоката потерпевшей.

39-летняя Ирина Заманова в апреле 2017 приехала в Швецию как туристка, когда произошел теракт. Она была среди десяти раненых, а ее травмы были настолько серьезными, что врачи вынуждены были ампутировать ей правую ногу.

Теракт совершил искатель убежища из Узбекистана Рахмат Акилов, который присягнул на верность "ИГ". Он похитил грузовик и въехал в пешеходов в центре Стокгольма. В результате теракта погибли пять человек и десять получили ранения. В июне 2018 г. Акилова приговорили к пожизненному заключению.

Заманова сначала получила разрешение на временное проживание, поскольку она была свидетелем в судебном процессе против нападавшего.

Поскольку это разрешение закончилось, она подала заявление на постоянное жительство в Швеции на основе сочувствия в "чрезвычайных обстоятельствах". Эта формулировка выписана в миграционном законодательстве Швеции, но она редко применяется.

В августе прошлого года ходатайство отклонила Шведская миграционная служба, а затем миграционный суд после того, как она подала апелляцию. Заманова обжаловала это решение в высшем суде Швеции по вопросам миграции

Адвокат Генрик Хоффман, который представляет Заманову, заявил, что суд решил не рассматривать дело, то есть решение суда низшей инстанции осталось действующим

Хоффман сказал, что, среди прочего, они обратились в суд с просьбой считать, что Заманова не сможет получить такой же уровень медицинской помощи в Украине, как в Швеции.

"Очевидно, что суды не считали, что это чрезвычайные обстоятельства", - сказал он, добавив, что считает, что "очень жаль", что Швеция не смогла заботиться о женщине, которая попала в ужасную ситуацию не по своей вине.

Решение означает, что Замановой вместе с 14-летней дочерью придется покинуть Швецию через четыре недели.