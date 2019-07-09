Исполняющий обязанности главы ГФС уволил руководителей четырех таможен

9 июля, 2019, 19:25

Александр Власов уволил руководителей Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой таможни

Об этом исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы сообщил в своем Facebook.

"Мы, как никто, готовы еще более активно включиться в работу по искоренению "черных" и "серых" схем, пресечению контрабандных потоков. Тем более, что процесс активизирован, действует Бастион, наш налоговый, таможенный блоки и налоговая милиция сконцентрированы на уменьшении теневой экономики, контроле за товаром от границы до потребителя, полноте декларирования и уплате налогов", - написал Власов.

Он также отметил, что планируется встреча с Максимом Нефедовым, чтобы обсудить практическую реализацию указа по противодействию контрабанде и коррупции при таможенном оформлении товаров.

"Кроме того, по результатам совещания в Ужгороде я принял решение об освобождении от исполнения обязанностей руководителей четырех таможен западного региона - Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой. Эту работу будут выполнять профессиональные специалисты из числа руководящего состава таможенных департаментов ГФС", - добавил он.