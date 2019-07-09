Военные России заговорили о "планетарной катастрофе" из-за пожара на "Лошарике", - Bloomberg

9 июля, 2019, 15:27

Высокопоставленный офицер ВМС РФ на похоронах погибших моряков на российском аппарате "Лошарик" заявил, что они остановили "катастрофу планетарного масштаба"

Как пишет Bloomberg, капитан Сергей Павлов, занимающий должность заместителя командира ВМС РФ, похвалил погибших моряков за героические усилия в остановке распространения огня по всей подводной лодке.

"Отдав свои жизни, они спасли своих коллег, спасли судно и не допустили катастрофы планетарных масштабов", - сказал он на похоронах.

В это время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что никаких признаков того, что пожар представлял большую угрозу, якобы не существует. «Что касается реактора, то никаких проблем с ним нет», - добавил он.

Издание напоминает, что Россия нарушила свою трехдневную секретность и 4 июля подтвердила, что на атомной подводной лодке действительно произошел пожар. Министр обороны Сергей Шойгу сказал Владимиру Путину во время встречи, что реактор на борту был полностью опечатан. Российское правительство перед тем отказывалось говорить об одной из крупнейших морских катастроф за последнее десятилетие.

В Москве молчали о том, что это было за судно и к какому классу оно принадлежало. А в Кремле всю эту информацию называли "совершенно секретной". Соседняя Норвегия обратилась к России с требованием предоставить больше деталей, хотя в скандинавской стране не обнаружили повышения уровня радиации. Согласно сообщениям СМИ, пожар произошел на борту атомной субмарины, известной под названием "Лошарик".

В Москве признали, что 14 моряков погибли из-за отравления дымом после начала пожара. А сам инцидент произошел тогда, когда субмарина проводила исследования на дне моря в российских территориальных водах. Судно после этого отправили на базу в Североморске в Баренцевом море.