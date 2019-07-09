Во время аудита Укрзализныци обнаружили хищения 7 млн грн

9 июля, 2019, 13:14

Правоохранители расследуют закупку по завышенным ценам оборудования филиалом "Центр управления промышленностью" у предприятия, близкого к ее экс-руководителю

Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Отмечается, что соответствующие факты обнаружили во время проверки филиала департаментом экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця".

В частности, установили, что при закупке передвижного дробильно-сортировочного комплекса безосновательно завысили его стоимость более чем на 7 млн грн. Кроме того, оборудование стоимостью почти 16 млн грн доставили на предприятие не соответствующего качества: китайского производства, вместо украинского, как было заявлено в тендерном предложении.

Материалы проверки передали в ГБР, где открыли уголовное производство по признакам ч.5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).