Ветеран АТО из Львовщины выиграл миллион гривень в лотерее “Лото-Забава”

9 июля, 2019, 10:05

Очередной лотерейный миллион нашел своего обладателя! Ветеран АТО из Львовской области выиграл один миллион гривень в государственной лотерее “Лото-Забава”

26-летний Виталий Марич до сих пор не может прийти в себя от такой удачи, ведь совсем недавно он об этом даже не мечтал. Все началось с того, что накануне своего Дня рождения он купил лотерейный билет, благодаря которому жизнь вскоре должна была сделать умопомрачительное пике.

“Во время розыгрыша у меня было 2 линии уже зачеркнуто, а в третьей линии - одной цифры не хватало, я не помню хорошо эту цифру, и здесь как раз последняя цифра выпала и я зачеркнул третью линию”, - рассказывает Виталий.

Дальше - все как во сне. Подтверждение выигрыша, приглашение в Киев. А там - роскошные апартаменты, белый лимузин, фотосессии и эксклюзивные мероприятия! Все это, в дополнение к миллиону гривен, дарит Виталию оператор государственных лотерей “М.С.Л.”.

Виталию предложили стать первым посетителем уникального интерактивного музея “Становлення української нації”, который официально откроется 3 августа 2019 года. Отечественные специалисты превзошли технологию Мадам Тюссо: в музее представлены 100 фигур из медицинского силикона, интерактивные доски, технология 5D и многое другое. А эксклюзивную частную экскурсию провел миллионеру сам основатель, автор многих успешных проектов, направленных на популяризацию украинской истории, культуры и традиций - Валерий Галан.

Виталий признается: особенно близкой ему показалась экспозиция о войне на востоке. В течение трех лет он защищал нашу страну на Донбассе.

“То, что делают в музее выставку, то, как показывают события войны на Донбассе, это очень правильно, потому что люди должны знать правду и знать все, что там творилось”, - поделился своими впечатлениями победитель после посещения музея.

На выигранный миллион Виталий планирует приобрести собственный дом и автомобиль. А тем, кому удача еще не улыбнулась, дает совет: верить в себя и не сдаваться, потому что выигрывает тот, кто играет.

Кстати, в том же тираже, когда Виталий Марич получил чек на 1 000 000 гривень, в Украине появился счастливчик, который сорвал 3 000 000 гривень и стал 335-м миллионером лотереи “Лото-Забава”.