Великобритания отказала RT и Sputnik в аккредитации на конференцию за "распространение дезинформации"
9 июля, 2019, 12:59
В Министерстве иностранных дел Великобритании объяснили отказ в аккредитации российским пропагандистским каналам RT и Sputnik на конференцию по вопросам свободы прессы
В заявлении Форин-офиса указано, что это решение принято из-за их «активной роли в распространении дезинформации», передает AFP.
"Мы не аккредитовали RT и Sputnik за их активную роль в распространении дезинформации", - сказала пресс-секретарь МИД.
В МИД добавили, что в конференции принимают участие журналисты со всего мира, в том числе есть представители других российских изданий.
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