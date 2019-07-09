Великобритания отказала RT и Sputnik в аккредитации на конференцию за "распространение дезинформации"

9 июля, 2019, 12:59

В Министерстве иностранных дел Великобритании объяснили отказ в аккредитации российским пропагандистским каналам RT и Sputnik на конференцию по вопросам свободы прессы

В заявлении Форин-офиса указано, что это решение принято из-за их «активной роли в распространении дезинформации», передает AFP.

"Мы не аккредитовали RT и Sputnik за их активную роль в распространении дезинформации", - сказала пресс-секретарь МИД.

В МИД добавили, что в конференции принимают участие журналисты со всего мира, в том числе есть представители других российских изданий.