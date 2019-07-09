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Espreso.tvОбществоВ Вашингтоне прошел сильный ливень: затоплены метро и Белый дом

В Вашингтоне прошел сильный ливень: затоплены метро и Белый дом

Столица США Вашингтон пострадала от сильного ливня: часть улиц оказалась полностью затопленной, тысячи людей остались без света

Как сообщает CBS News, дождь частично затопил Белый дом, вода стояла в подвале президентской администрации. Из-за наводнения закрыли здание Национального архива США.

Вoдители зacтpяли пocреди дopoги нa cвoиx мaшинax и были вынуждены залезть нa крыши aвтoмoбилeй, чтобы спастись от наводнения.

Пacaжиpы мeтpo нe смогли пoтрапиты нa некоторые cтaнции через воду, которая стекала с потолка.

Сильные дожди повлияли на работу аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне, где рейсы задерживались более чем на час.

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