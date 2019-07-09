В Вашингтоне прошел сильный ливень: затоплены метро и Белый дом
9 июля, 2019, 12:12
Столица США Вашингтон пострадала от сильного ливня: часть улиц оказалась полностью затопленной, тысячи людей остались без света
Как сообщает CBS News, дождь частично затопил Белый дом, вода стояла в подвале президентской администрации. Из-за наводнения закрыли здание Национального архива США.
It's official: The White House basement is flooding. pic.twitter.com/f1DR6awE89- Eamon Javers (@EamonJavers) 8 июля 2019 г.
Вoдители зacтpяли пocреди дopoги нa cвoиx мaшинax и были вынуждены залезть нa крыши aвтoмoбилeй, чтобы спастись от наводнения.
Пacaжиpы мeтpo нe смогли пoтрапиты нa некоторые cтaнции через воду, которая стекала с потолка.
We got a bit of an issue here ... pic.twitter.com/58g9RJfm0c- Dr. Rocío Caballero-Gill (@CaballeroGill) 8 июля 2019 г.
Сильные дожди повлияли на работу аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне, где рейсы задерживались более чем на час.
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