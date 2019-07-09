В США из-за пожара на складе виски произошел масштабный мор рыбы

9 июля, 2019, 15:50

После пожара на складе бурбона известной американской марки Jim Beam в штате Кентукки началась массовая гибель рыбы в местной реке. Причиной считают загрязнение местного водоема алкоголем

Об этом сообщат BBC.

Около 45 тысяч бочек бурбона сгорели на прошлой неделе на складе. С огнем боролись пожарные бригады из четырех округов.

Однако в выходные официальные лица сообщили, что во время тушения пожара произошла утечка алкоголя. Департамент по вопросам энергетики и окружающей среды сообщил, что, несмотря на усилия пожарных, много алкоголя вылилось в местную реку. Загрязнение привело к снижению уровня кислорода в воде.

Зону загрязнения в реке Кентукки оценивают примерно в 28 км, и пятно приближается к реке Огайо со скоростью около 1 км / ч.

Как только пятно достигнет реки Огайо, в которую впадает Кентукки, - ожидается, что это произойдет в ночь на вторник по местному времени, загрязнение разбавится до безопасного уровня.

"Бактерии в воде следуют за источником пищи, то есть сахаром в алкоголе, и поэтому они используют почти весь кислород в этой зоне", - говорит Роберт Фрэнсис, который руководит государственной командой реагирования на чрезвычайные ситуации.

"Рыба начинает болеть и в конце концов умирает".

Спасатели используют специальные баржи для аэрации воды, пытаясь повысить уровень кислорода для спасения рыбы.