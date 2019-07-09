В США из-за пожара на складе виски произошел масштабный мор рыбы
Об этом сообщат BBC.
Около 45 тысяч бочек бурбона сгорели на прошлой неделе на складе. С огнем боролись пожарные бригады из четырех округов.
Однако в выходные официальные лица сообщили, что во время тушения пожара произошла утечка алкоголя. Департамент по вопросам энергетики и окружающей среды сообщил, что, несмотря на усилия пожарных, много алкоголя вылилось в местную реку. Загрязнение привело к снижению уровня кислорода в воде.
Зону загрязнения в реке Кентукки оценивают примерно в 28 км, и пятно приближается к реке Огайо со скоростью около 1 км / ч.
Как только пятно достигнет реки Огайо, в которую впадает Кентукки, - ожидается, что это произойдет в ночь на вторник по местному времени, загрязнение разбавится до безопасного уровня.
"Бактерии в воде следуют за источником пищи, то есть сахаром в алкоголе, и поэтому они используют почти весь кислород в этой зоне", - говорит Роберт Фрэнсис, который руководит государственной командой реагирования на чрезвычайные ситуации.
"Рыба начинает болеть и в конце концов умирает".
Спасатели используют специальные баржи для аэрации воды, пытаясь повысить уровень кислорода для спасения рыбы.
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