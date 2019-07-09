В США на площадке SpaceX произошел пожар
Об этом сообщает Florida Today .
Площадка, на которой проходят испытания прототипов корабля, находится в городе Коко (штат Флорида). Там пожар и произошла. В компании сообщили, что огонь уже удалось потушить.
"Сегодня днем на площадке SpaceX в Коко произошел небольшой пожар", - говорится в сообщении.
По словам представителя SpaceX, во время пожара никто не пострадал, но ущерб, нанесенный оборудованию, оценивается в 50-100 тыс. долларов. Возможной причиной возгорания является неполадки электрооборудования. Корабль Starship должен использоваться как верхняя ступень сверхтяжелой ракеты-носителя, которую SpaceX разрабатывает для полетов на Марс.
Напомним, американская компания по производству космической техники SpaceX ночью в четверг, 23 мая, успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink .
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