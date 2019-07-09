В Лисичанске разрушается жилой дом
9 июля, 2019, 11:37
Службе спасения сообщили о возможном разрушении жилого дома
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Отмечается, что на место происшествия прибыл дежурный караул спасателей, которые установили, что в одном крыле здания дало осадку межэтажное перекрытие.
На момент прибытия бойцов ГСЧС жителей дома эвакуировали, пострадавших и погибших нет.
Сейчас спасатели разворачивают городок жизнеобеспечения для временного убежища жителей к принятию решения об их расселении.
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