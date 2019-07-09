В Лисичанске разрушается жилой дом

9 июля, 2019, 11:37

Службе спасения сообщили о возможном разрушении жилого дома

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что на место происшествия прибыл дежурный караул спасателей, которые установили, что в одном крыле здания дало осадку межэтажное перекрытие.

На момент прибытия бойцов ГСЧС жителей дома эвакуировали, пострадавших и погибших нет.

Сейчас спасатели разворачивают городок жизнеобеспечения для временного убежища жителей к принятию решения об их расселении.