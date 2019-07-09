В Киеве водителю фуры раздавило голову рамой прицепа
Как удалось узнать Вартовим. Еспресо , по словам пассажира в их грузовике возникла техническая неисправность (заглючила система коррекции высоты автомобиля). Водитель фуры вышел и полез под прицеп.
По неизвестным причинам прицеп опустился именно в тот момент, когда мужчина заглядывал под него и его голова оказалась между колесом и рамой прицепа. В результате голову просто раздавило. Пассажир, когда увидел, что человек не шевелится, вышел и увидел, что его односельчанин умер ужасной смертью.
Он сразу вызвал скорую помощь, спасателей и полицию. Мужчина (в возрасте около 40-45 лет) скончался на месте, поэтому спасателям оставалось только подложить упоры под колеса грузовика, поднять прицеп и получить тело мужчины.
На месте работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, которая и должна установить причины данной трагедии. Отметим, что человек спешил домой в Житомирскую область, ведь его внучке завтра исполняется 1 год.
Читайте также
-
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин
-
4 июля, 2019 От Донецка до Перемышля - 5 книг, которые сближают
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"
-
Читайте также
-
4 июля, 2019 Виталий Портников: Вначале Пушилин, затем Путин
-
4 июля, 2019 От Донецка до Перемышля - 5 книг, которые сближают
-
8 июля, 2019 С кем и с чем идет на выборы "Голос"