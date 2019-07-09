В Крыму на берег вынесло тело крымского татарина с гирей на шее, - СМИ

9 июля, 2019, 16:03

На одном из пляжей поселка Николаевка Симферопольского района после шторма море вынесло на берег тело мужчины с привязанной к шее гирей

Об этом сообщает ATR со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что это тело 61-летнего крымского татарина Рашида Ягьяева, пропавшего в оккупированном Крыму в апреле 2019 года.

Сообщается, что труп уже разлагался, еле вытащили.

Также источник отметил, что Рашид Ягьяев был предпринимателем, в Крыму у него были торговые точки и склады.