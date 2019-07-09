В Крыму на берег вынесло тело крымского татарина с гирей на шее, - СМИ
9 июля, 2019, 16:03
На одном из пляжей поселка Николаевка Симферопольского района после шторма море вынесло на берег тело мужчины с привязанной к шее гирей
Об этом сообщает ATR со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что это тело 61-летнего крымского татарина Рашида Ягьяева, пропавшего в оккупированном Крыму в апреле 2019 года.
Сообщается, что труп уже разлагался, еле вытащили.
Также источник отметил, что Рашид Ягьяев был предпринимателем, в Крыму у него были торговые точки и склады.
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