В Херсоне сожгли машины помощницы кандидата в нардепы от "Слуги народа"

9 июля, 2019, 08:52

8 июля поздно вечером полиции сообщили о возгорании автомобиля в центре Херсона

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонщины.

Отмечается, что транспорт принадлежит юристу, адвокату, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты по одному из избирательных округов в Херсоне.

Предварительная квалификация - ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, основная из которых связана с профессиональной деятельностью потерпевшего.

Кандидат в нардепы от "Слуги народа" в округе №182 (Херсон) Павел Павлыш сообщил , что подожженый автомобиль принадлежит его доверенному лицу.

"Сегодня моему доверенному лицу подожгли авто. Напротив штаба Слуга Народу - Команда Зеленского в Херсоне и Крыму. Нас не испугать!" - говорится в заявлении.