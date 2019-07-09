В Херсоне сожгли машины помощницы кандидата в нардепы от "Слуги народа"
Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонщины.
Отмечается, что транспорт принадлежит юристу, адвокату, которая является доверенным лицом кандидата в народные депутаты по одному из избирательных округов в Херсоне.
Предварительная квалификация - ч.2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).
Следователи рассматривают несколько версий произошедшего, основная из которых связана с профессиональной деятельностью потерпевшего.
Кандидат в нардепы от "Слуги народа" в округе №182 (Херсон) Павел Павлыш сообщил , что подожженый автомобиль принадлежит его доверенному лицу.
"Сегодня моему доверенному лицу подожгли авто. Напротив штаба Слуга Народу - Команда Зеленского в Херсоне и Крыму. Нас не испугать!" - говорится в заявлении.
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